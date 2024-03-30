Осторожно мошенники! Звонят от имени родственников, попавших в беду, и просят деньги

«Позвонили маме моей и начали, плача, кричать в трубку, якобы она (звонящая женщина, — прим.ред.) попала в аварию, сломаны ребра, пробита голова и якобы она сбила ребенка, мама подумала, что это сноха плачет, голос был непонятный из-за плача. Срочно привезите, говорит, в больницу 10 тысяч долларов либо евро, или, если есть, то сумы. Мама конечно в шоке, говорит, в какой ты больнице? Сейчас, говорит, позвоню сыну. И тут она бросает трубку. Приезжаю домой, точно такой же был звонок и к нам домой, взяла трубку свекровь и ей говорят, якобы я попала в аварию, что у меня губа разбита и я еле говорю», — пишет участница сообщества.