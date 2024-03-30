Осторожно мошенники! Звонят от имени родственников, попавших в беду, и просят деньги

В Группе «Потребитель. Уз» пишут о десятках подобных звонков, которые поступают, в основном, жителям Ташкента.
«Позвонили маме моей и начали, плача, кричать в трубку, якобы она (звонящая женщина, — прим.ред.) попала в аварию, сломаны ребра, пробита голова и якобы она сбила ребенка, мама подумала, что это сноха плачет, голос был непонятный из-за плача. Срочно привезите, говорит, в больницу 10 тысяч долларов либо евро, или, если есть, то сумы. Мама конечно в шоке, говорит, в какой ты больнице? Сейчас, говорит, позвоню сыну. И тут она бросает трубку. Приезжаю домой, точно такой же был звонок и к нам домой, взяла трубку свекровь и ей говорят, якобы я попала в аварию, что у меня губа разбита и я еле говорю», — пишет участница сообщества.
Кто-то мошенниками верит и отдает немалые суммы.
«Сегодня у нас соседка пожилая 6 миллионов сумов отдала своими руками. Сказала, якобы племянница из больницы звонила в тяжелом состоянии, в слезах, еле разговаривала. Так там “добрый человек” еще и домой приехал за деньгами, так как она — пожилая, “помог ей”. Вещи тоже взял для племянницы. Вызвали 102. Тут камеры у нас есть. Написала заявление. Надеюсь найдут», — рассказывает историю своей соседки еще одна участница «Потребитель. Уз».
Другая жительница Ташкента, сразу почувствовав неладное, записала разговор с мошенницей на камеру.
О случаях мошенничества предупреждает ГУВД Ташкента. По их данным, злоумышленники представляются следователями и сообщают гражданам о том, что их ребенок якобы стал виновником ДТП.
«Уважаемые граждане! Если вам позвонят неизвестные лица и потребуют деньги, утверждая, что ваши близкие родственники совершили или сами попали в ДТП, просим не верить и срочно обращаться в ближайший отдел внутренних дел или звонить по номеру 102. Будьте бдительны! Не поддавайтесь попыткам мошенников ввести вас в заблуждение», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее рассказывали про очередную схему развода узбекистанцев на деньги. Мошенники отбирают у людей средства под видом оказания материальной помощи.