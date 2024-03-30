Нацбанк назвал поддельные купюры, которые чаще всего выявляли в Беларуси

Что касается белорусских рублей, то их тоже подделывают, но гораздо реже: в 2023 году было выявлено 18 ненастоящих купюр (1,9%). Общее число поддельных купюр в 2023 году увеличилось: относительно 2022 года в Беларуси их было выявлено на 23,6% больше.