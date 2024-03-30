В Петербурге потушили пожар в гаражном кооперативе

Пожарные Санкт-Петербурга утром 30 марта потушили возгорание в гаражном кооперативе в Фрунзенском районе. Как сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, пожар произошел на проспекте 9 января.
— Горели десять гаражей на общей площади 150 кв.м., — сообщили в главном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 07:12. Возникла угроза распространения пожара, поэтому возгоранию был присвоен дополнительный номер 1-БИС. На тушение пожара ушло почти два часа. В 8:55 возгорание было ликвидировано.
— Пострадавших, к счастью, нет, — сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Сейчас идет оценка ущерба. Судя по всему, пожар начался с гаража, который использовался как склад запчастей. Рядом находились гаражные боксы, в которых хранились автомобили. Степень их повреждения предстоит установить экспертам.