За халатность — выговор. Сотрудниц наманганского детсада наказали за оскорбления и оставление детей без присмотра

В офис детского омбудсмана по горячей линии обратился житель Наманганской области. Он сообщил, что его пятилетний ребенок посещает государственный детский сад в Папском районе.
Узнав, что воспитатели оставляют детей без присмотра, отец прилюдно высказал по этому поводу претензии. Но после жалобы отца воспитательница и нянечка стали оказывать психологическое давление на ребенка и оскорблять его.
Чтобы защитить права ребенка, отец обратился в офис детского омбудсмана. Офис направил запрос в Отдел дошкольного образования Папского района, который тщательно изучил ситуацию.
В результате за халатное отношение к своим обязанностям к воспитательнице и ее помощнице применено дисциплинарное взыскание по статье 312 Трудового кодекса (выговор).
Напомним, что в феврале этого года в частном детском саду Джизакской области ребенок, оставленный без присмотра, умер в арыке.