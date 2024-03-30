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За халатность — выговор. Сотрудниц наманганского детсада наказали за оскорбления и оставление детей без присмотра

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Отец воспитанника детсада в Наманганской области пожаловался на сотрудниц, которые оставляли малышей без присмотра. В ответ педагоги стали оскорблять ребенка, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В офис детского омбудсмана по горячей линии обратился житель Наманганской области. Он сообщил, что его пятилетний ребенок посещает государственный детский сад в Папском районе.

Узнав, что воспитатели оставляют детей без присмотра, отец прилюдно высказал по этому поводу претензии. Но после жалобы отца воспитательница и нянечка стали оказывать психологическое давление на ребенка и оскорблять его.

Чтобы защитить права ребенка, отец обратился в офис детского омбудсмана. Офис направил запрос в Отдел дошкольного образования Папского района, который тщательно изучил ситуацию.

В результате за халатное отношение к своим обязанностям к воспитательнице и ее помощнице применено дисциплинарное взыскание по статье 312 Трудового кодекса (выговор).

Напомним, что в феврале этого года в частном детском саду Джизакской области ребенок, оставленный без присмотра, умер в арыке.