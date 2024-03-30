В Казани поезд на путях сбил иномарку

Вечером в пятницу, 29 марта, на железнодорожном переезде около станции Дербышки в Казани электровоз на путях сбил автомобиль Chevrolet Cruze. По предварительной информации, в этом инциденте никто не пострадал. По данному факту проводится прокурорская проверка.