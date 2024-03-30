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В Казани поезд на путях сбил иномарку

К счастью, никто не пострадал.

Вечером в пятницу, 29 марта, на железнодорожном переезде около станции Дербышки в Казани электровоз на путях сбил автомобиль Chevrolet Cruze. По предварительной информации, в этом инциденте никто не пострадал. По данному факту проводится прокурорская проверка.

«На место происшествия выезжал и.о. руководителя Татарстанской транспортной прокуратуры и следственно-оперативная группа», — сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Обстоятельства произошедшего до сих пор устанавливаются.

РЖД
несчастный случай