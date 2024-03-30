В Ростове легковой автомобиль сбил 12-летнего мальчика

В Первомайском районе Ростова легковой автомобиль сбил 12-летнего пешехода. ДТП произошло 29 марта в 11.50 на улице Вятской, сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным ГИБДД, автомобиль «Рено Логан», за рулем которого был 64-летний мужчина, сбил 12-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. При этом пешеходный переход был недалеко — в зоне видимости.
Мальчика с травмами отвезли в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.