Тренер из бандитского Петербурга. Нижегородца взяли по делу 1995 года

Лихие 90-е и бандитский Петербург снова напомнили о себе: в городе на Неве правосудие настигло банду Андрея Волова по кличке Маленький, которая орудовала там почти 30 лет назад. Замешан в её делах, видимо, и житель Нижнего Новгорода: его обвиняют в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Как выяснил nn.aif.ru питерские полицейские специально приезжали в столицу Приволжья, чтобы арестовать его, ныне добропорядочного сотрудника фитнес-индустрии.
Жестокость по-японски.
Всё началось с задержания участников одной из самых «отмороженных» питерских банд из 1990-х — говорят, будто тогда она держала в страхе весь город. Арестовали в том числе и бывшего главаря ОПГ, 61-летнего бизнесмена Андрея Волова.
Свою банду бывший комсомольский активист, а потом бизнесмен Андрей Валов организовал в северной столице в начале 1990-х годов. По информации объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, ОПГ действовала с 1992-го по 2000 годы, совершая вымогательства, разбои, похищения и убийства.
При этом в банду Волов набрал таких же бывших комсомольцев, спортсменов, и бывших военнослужащих, имевших опыт участия в боевых действиях в горячих точках. По мнению петербургского журналиста и автора книги «Именем братвы» Евгения Вышенкова, за образец деятели взяли японскую мафию, при этом ориентировались на то, как ее изображали в голливудских фильмах.
Банда Волова была широко известна жестокими расправами: её члены якобы отрезали пальцы провинившимся коллегам и даже заставляли их самих отсекать себе конечности. На «стрелках» бандиты сразу же открывали стрельбу по враждебной стороне. В 1994—1996 годах Волов лично совершил несколько заказных убийств, в том числе лидера другой ОПГ и известного коммерсанта.
Участников банды начали арестовывать еще в 1999 году. Андрея Волова заключили под стражу в 2002 году. За бандитизм, убийства и прочие преступления главарь банды получил 10 лет. Вышел на свободу, занялся бизнесом. И вот в этом году за ним снова пришли — арестовали в феврале 2024 года.
Гости из северной столицы.
Просто следователи вновь взялись за давний «глухарь» — убийство двух членов петербургской ОПГ в 1997 году. Обстоятельства смерти этих людей всплыли совсем недавно. Постепенно следователи стали распутывать целый клубок преступлений. Как сообщили в ответ на запрос nn.aif.ru в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на 28 марта были арестованы уже девять участников бандитской группировки, был среди них и житель Нижнего Новгорода.
На этого нижегородца оперативники вышли при расследовании убийства двух мужчин.
«В ходе оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных по факту убийств, полицейские установили еще два факта расправы участников банды над местными жителями в октябре 1995 года, — сообщили nn.aif.ru в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. — Тогда органами прокуратуры было возбуждено два уголовных дела о безвестном исчезновении 28-летнего и 40-летнего мужчин, однако раскрыть преступления по горячим следам не удалось».
Полицейские установили: пятеро членов банды похитили мужчин, увезли на территорию Петродворцового района Санкт-Петербурга, нанесли им множество ножевых ранений, после чего избавились от тел. Одним из бандитов оказался нынешний тренер нижегородского фитнес-клуба. 25 марта 2024 года петербургские полицейские задержали его в квартире, расположенной на Волжской набережной в столице ПФО.
При аресте мужчина заявил, что «понятия не имеет», за что его задержали, сообщает 78.ru.
Убили за 5000 долларов.
Но, по данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, под стражу нижегородца заключили по подозрению в совершении другого убийства: Волов привлек его к убийству девушки одного из участников банды, которого тоже прикончили. Летом 1995 года в лесу будущий тренер вместе с подельником нанес девушке не менее двух ударов ножом. Затем злоумышленники якобы выкопали яму, кинули туда труп и засыпали землёй. После этого Волов передал участникам казни вознаграждение — 5000 долларов США.
По данным «Фонтанки», убиты были участник ОПГ, которого товарищи по группировке заподозрили в сотрудничестве с РУБОП, и его девушка, не имевшая никакого отношения к криминалу. Её убили, чтобы создать впечатление, будто член банды просто куда-то сбежал со своей возлюбленной.
Спортсмен и семьянин.
По информации78.ru, взятый в Нижнем экс-киллер из бандитского Петербурга — уроженец города Оха, что на Сахалине. В 1990-х годах у него была кличка Казах.
Когда участник петербургской банды перебрался в Нижний Новгород, неизвестно. Но последние 12 лет он работал в фитнес-клубе в центре города, появлялся там раз в неделю.
По данным нижегородского фитнес-портала, этот человек был сертифицированным инструктором тренажерного зала, серебряным призером чемпионата мира по фитнесу и бодибилдингу.
«Претензий нет, человек хороший, — говорят о нём в клубе. — Жена, ребёнок есть».
Нижегородец свою вину признал, до 24 мая он будет под стражей. Сейчас устанавливается причастность его и остальных членов банды к другим подобным преступлениям.
«Этот случай — действительно прецедент, — уверен полковник милиции в отставке нижегородец Евгений Макаров, автор книги “Про воров и оперов” (18+). — Хотя раньше у нас был такой пункт в статистике — раскрываемость преступлений прошлых лет. Сейчас такие преступления чаще раскрывают случайно. Иногда речь идёт о том, что кто-то спустя годы сводит счёты — например, бывшие участники одной группировки».
Евгений Макаров объясняет: скажем, некий свидетель много лет знал о преступлении, но по разным причинам молчал, а сейчас решил заговорить.
«Однако в таких случаях есть большие проблемы со сбором доказательной базы, — продолжает Евгений Макаров. — Хорошо, когда спустя годы есть совпадения в баллистике, экспертизах ДНК. Сложно предъявлять обвинения, если они строятся только на словах. Ну, и никто не отменял закон бумеранга: когда ты творишь зло, надо понимать, что отвечать за него придётся и десятилетия спустя».
Евгений Макаров знает: некоторые преступники, годами находясь в розыске, буквально с ума сходили, ожидая задержания: в любой же момент могут в дверь постучать!
А наш герой не сошёл — состоялся, получил трофеи в бодибилдинге… Каково же сейчас его подопечным, которые ходили в фитнес-зал, как оказалось, к киллеру из бандитского Петербурга и не подозревали об этом?