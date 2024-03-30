Тренер из бандитского Петербурга. Нижегородца взяли по делу 1995 года

Лихие 90-е и бандитский Петербург снова напомнили о себе: в городе на Неве правосудие настигло банду Андрея Волова по кличке Маленький, которая орудовала там почти 30 лет назад. Замешан в её делах, видимо, и житель Нижнего Новгорода: его обвиняют в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Как выяснил nn.aif.ru питерские полицейские специально приезжали в столицу Приволжья, чтобы арестовать его, ныне добропорядочного сотрудника фитнес-индустрии.