МЧС об инциденте в минском метро: пострадавших нет

Поезд минского метро, с которым произошел инцидент, направлен на обслуживание.



«Люди, которые находились в поезде, высажены на станции метро площадь Ленина. По предварительной информации, никто не пострадал», — рассказали в МЧС.



В ведомстве также проинформировали, что возгорания не было.



Как сообщалось, причиной задымления в минском метро стало зажатие тормозных колодок в составе, двигавшимся между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина».