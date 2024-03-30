МЧС об инциденте в минском метро: пострадавших нет

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС сообщили, что во время инцидента в минском метро никто не пострадал, сообщает БЕЛТА.
Поезд минского метро, с которым произошел инцидент, направлен на обслуживание.
«Люди, которые находились в поезде, высажены на станции метро площадь Ленина. По предварительной информации, никто не пострадал», — рассказали в МЧС.
В ведомстве также проинформировали, что возгорания не было.
Как сообщалось, причиной задымления в минском метро стало зажатие тормозных колодок в составе, двигавшимся между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина».