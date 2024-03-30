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МЧС об инциденте в минском метро: пострадавших нет

«Люди, которые находились в поезде, высажены на станции метро площадь Ленина. По предварительной информации, никто не пострадал», — рассказали в МЧС.

Источник: belta.by

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС сообщили, что во время инцидента в минском метро никто не пострадал, сообщает БЕЛТА.

Поезд минского метро, с которым произошел инцидент, направлен на обслуживание.

«Люди, которые находились в поезде, высажены на станции метро площадь Ленина. По предварительной информации, никто не пострадал», — рассказали в МЧС.

В ведомстве также проинформировали, что возгорания не было.

Как сообщалось, причиной задымления в минском метро стало зажатие тормозных колодок в составе, двигавшимся между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина».