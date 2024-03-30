МЧС выезжало в связи с задымлением в минском метро

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Минский метрополитен возобновил движение поездов в штатном режиме после временной остановки, сообщили в пресс-службе столичной «подземки».
«В настоящее время метро работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», — сказано в Telegram-канале метрополитена.
Так, в субботу около 9:35 движение поездов было временно остановлено. В метрополитене сообщили, что произошло зажатие тормозных колодок в составе, двигавшемся между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина».
Это привело к возникновению задымления и остановке движения составов по Московской линии метро.
Согласно информации метрополитена, в 9:56 движение поездов было возобновлено, была произведена диспетчерская регулировка движения и теперь все работает в штатном режиме.
После получения сообщения о задымлении в метро на место прибыли сотрудники МЧС, но загорание не подтвердилось.
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