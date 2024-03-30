Воронежец незаконно прописал в своей квартире шестерых иностранцев

В отделе полиции фигурант признался, что от каждого из мужчин получил по одной тысяче рублей. В соответствии со статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы.