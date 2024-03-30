Воронежец незаконно прописал в своей квартире шестерых иностранцев

36-летний житель Железнодорожного района Воронежа в своей квартире по улице 50-летия Советской власти фиктивно прописал шестерых иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Естественно, они не проживали вместе с ним.
В отделе полиции фигурант признался, что от каждого из мужчин получил по одной тысяче рублей. В соответствии со статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже женщина незаконно прописала четырех иностранцев.