На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в двух областях

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале, что в регионе загорелся элеватор, начался пожар. Он потушен, пострадавших и критических разрушений нет. По данным издания «Думская», минувшей ночью у жителей Одессы временно отключили свет и воду.
Воздушные силы ВСУ сообщали о работе ПВО в Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях. На этих территориях почти всю ночь действовала воздушная тревога. Власти также сообщили о разрушении объектов инфраструктуры в подконтрольной украинским силам части Запорожской области.
В ночь на 29 марта ВС РФ атаковали объекты энергетики и противовоздушной обороны на Украине, сообщало Минобороны России. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры в шести областях. В Днепропетровской области ввели аварийные отключения электроэнергии, а в Харьковской — почасовой график работы электричества.