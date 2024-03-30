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На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в двух областях

В ночь на 30 марта в Полтавской области Украины был поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин. По данным местных властей, объект инфраструктуры также поврежден в Никопольском районе.

Источник: AP 2023

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале, что в регионе загорелся элеватор, начался пожар. Он потушен, пострадавших и критических разрушений нет. По данным издания «Думская», минувшей ночью у жителей Одессы временно отключили свет и воду.

Воздушные силы ВСУ сообщали о работе ПВО в Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях. На этих территориях почти всю ночь действовала воздушная тревога. Власти также сообщили о разрушении объектов инфраструктуры в подконтрольной украинским силам части Запорожской области.

В ночь на 29 марта ВС РФ атаковали объекты энергетики и противовоздушной обороны на Украине, сообщало Минобороны России. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры в шести областях. В Днепропетровской области ввели аварийные отключения электроэнергии, а в Харьковской — почасовой график работы электричества.