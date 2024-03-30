На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в двух областях

Воздушные силы ВСУ сообщали о работе ПВО в Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях. На этих территориях почти всю ночь действовала воздушная тревога. Власти также сообщили о разрушении объектов инфраструктуры в подконтрольной украинским силам части Запорожской области.