В Севастополе простились с рядовым и стрелком-санитаром, погибшими в зоне СВО

Забара родился в Краснодаре, но еще ребенком переехал в Севастополь. Он закончил школу № 29, отучился в ПТУ № 3 и работал сварщиком. Забара был осужден за нетяжкое преступление. В 2023 году он решил искупить свою вину. Осужденный заключил контракт с Вооруженными Силами России. После подготовки его направили в зону СВО.