В Севастополе простились с рядовым и стрелком-санитаром, погибшими в зоне СВО

В пятницу, 29 марта, в Севастополе простились с рядовым Евгением Карпенко и стрелком-санитаром штурмового отряда «Шторм-V» Владимиром Забарой, погибшими в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава города-героя рассказал, что Карпенко родился в Днепропетровской области, а вырос в Мариуполе. Он закончил Приазовский государственный университет и работал сталеваром на заводе имени Ильича. Мужчина увлекался футболом. В 2014 году Карпенко с семьей переехал в Севастополь. Какое-то время он работал водителем автобуса, а потом уехал защищать Донбасс.
— С 2015 года Евгений Карпенко воевал в составе народной милиции ДНР, а с марта 2022 года участвовал в СВО в составе добровольческого формирования, — рассказал губернатор.
Развожаев добавил, что рядовой геройски погиб в бою в районе Веселого в ДНР.
Забара родился в Краснодаре, но еще ребенком переехал в Севастополь. Он закончил школу № 29, отучился в ПТУ № 3 и работал сварщиком. Забара был осужден за нетяжкое преступление. В 2023 году он решил искупить свою вину. Осужденный заключил контракт с Вооруженными Силами России. После подготовки его направили в зону СВО.
— Владимир Викторович Забара погиб в бою в районе Крынок Херсонской области. Вечная память воинам! — написал Развожаев.