Омский преподаватель вуза отдал телефонным мошенникам 7 млн рублей

Несколько дней назад в мессенджере Telegram преподавателю позвонил неизвестный, представившийся высокопоставленным чиновником мэрии. Он рассказал мужчине о похищении его персональных данных. Позднее с ним связались липовые сотрудники банков и полиции. Мошенники сказали, что со счетов преподавателя якобы переводятся деньги на Украину. И чтобы очистить свою финансовую историю, он должен при условии строжайшей тайны снять все свои сбережения и перечислить деньги на указанные счета.