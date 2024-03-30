Омский преподаватель вуза отдал телефонным мошенникам 7 млн рублей

72-летний преподаватель одного из омских вузов перевел мошенникам все свои сбережения — 7 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Омской области.
Несколько дней назад в мессенджере Telegram преподавателю позвонил неизвестный, представившийся высокопоставленным чиновником мэрии. Он рассказал мужчине о похищении его персональных данных. Позднее с ним связались липовые сотрудники банков и полиции. Мошенники сказали, что со счетов преподавателя якобы переводятся деньги на Украину. И чтобы очистить свою финансовую историю, он должен при условии строжайшей тайны снять все свои сбережения и перечислить деньги на указанные счета.
Пожилой мужчина поверил мошенникам, снял деньги и отправился к ближайшему банкомату.
— На потерпевшего обратили внимание сотрудники полиции, дежурившие вблизи банкоматов. Они предупредили, что с ним могут общаться мошенники. Проигнорировав эту информацию, омич вернулся к банкомату и зачислил деньги на счета, указанные мошенниками, — сообщили в областной прокуратуре.
Позже мужчина понял, что стал жертвой преступников и уже сам обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, мошенники в розыске.