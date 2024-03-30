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Волгоградец фиктивно прописал на даче 79 иностранцев

Волгоградцу грозит тюрьма за фиктивную прописку иностранцев на даче.

Полиция Волгограда решает вопрос о возбуждении уголовного дела на 30-летнего жителя Тракторозаводского района, который фиктивно прописал в своем доме 79 иностранцев. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, общая площадь дачного домика не превышала 30 квадратных метров, однако волгоградец умудрился зарегистрировать за деньги огромное количество людей. Это и стало основанием для проверки.

— Полицейскими проведен осмотр дачного дома и установлено, что он не пригоден для проживания, тем более такого количества жильцов. По имеющейся информации, владелец дома получал за свои «услуги» денежное вознаграждение, — уточнили в полиции региона.

С каждого иностранца мужчина брал по 4,5 тысячи рублей. Волгоградец может стать фигурантом уголовного дела по статье 322.1 УК РФ (фиктивная постановка на учет). Граждан выпишут и также привлекут к административной ответственности.