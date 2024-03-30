В Красноярском крае скончался избитый в ночном кафе 44-летний мужчина

Предварительно установлено, что в ночь с 22 на 23 марта 44-летний житель ЗАТО поселок Солнечный вместе с товарищем отдыхали в ужурском кафе. Приняли изрядное количество алкоголя, поскандалили с другими посетителями. Конфликт перерос в драку. Компания местных накинулась на приезжих приятелей. Били зверски, не разбирая, куда. В результате потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, а 29 марта он скончался.