Инженер-строитель пробил стену для спасения людей в «Крокусе»

Группа людей решила «отсиживаться» в этом узком проходе, но и он стал постепенно заполняться дымом. Уколов нашел в стене «слабое место» не из бетона, взял стул и начал пробивать этот участок. Ему стали помогать другие мужчины. В итоге они проломили небольшой проем, через который выбрались в фойе, а оттуда на улицу.