В Андижанской области задержали электриков, которые за взятку обещали подключить к сети новый цех

Как сообщил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, за взятку в размере 105 миллионов сумов электрики пообещали предпринимателю с помощью своих «высокопоставленных знакомых» подключить к сети вновь созданный цех. Их задержали с вещественными доказательствами в момент получения аванса в размере 85 миллионов сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (дача взятки) Уголовного кодекса, проводится расследование.
Напомним, в Термезе чиновник требовал у предпринимателя взятку за подключение к газу.