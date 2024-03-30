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В Андижанской области задержали электриков, которые за взятку обещали подключить к сети новый цех

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Асакинском районе Андижанской области задержали инженеров-электриков местного электроснабжающего предприятия, которые за взятку обещали подключить к сети новый деревообрабатывающий цех, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, за взятку в размере 105 миллионов сумов электрики пообещали предпринимателю с помощью своих «высокопоставленных знакомых» подключить к сети вновь созданный цех. Их задержали с вещественными доказательствами в момент получения аванса в размере 85 миллионов сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (дача взятки) Уголовного кодекса, проводится расследование.

Напомним, в Термезе чиновник требовал у предпринимателя взятку за подключение к газу.