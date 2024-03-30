В Андижанской области задержали электриков, которые за взятку обещали подключить к сети новый цех

Как сообщил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, за взятку в размере 105 миллионов сумов электрики пообещали предпринимателю с помощью своих «высокопоставленных знакомых» подключить к сети вновь созданный цех. Их задержали с вещественными доказательствами в момент получения аванса в размере 85 миллионов сумов.