РИА Новости: Украину использовали для испытаний препарата, вызывающего рак

Отмечается, что с согласия чиновников Министерства здравоохранения Украины в республике планировалось привлечь к испытаниям препарата 152 пациентов. Кроме того, его должны были испытывать на пациентах в Польше, Чехии, Болгарии, Литве, Мексике, Венгрии, Колумбии и Великобритании. Производителем препарата SB4 были датская Biogen Idec Denmark manufacturing ApS, бельгийская Catalent Pharma Solutions и британская Fisher Clinical Services UK Limited, а спонсировала исследования южнокорейская Samsung Bioepis.