По информации РИА Новости, речь идет об экспериментальном средстве SB4 для лечения ревматоидного артрита. Препарат подавляет действие молекул фактора некроза опухоли альфа, который играет важную роль для иммунитета. Применение этого средства могло вызвать рак лимфатической и кроветворной систем.
Отмечается, что с согласия чиновников Министерства здравоохранения Украины в республике планировалось привлечь к испытаниям препарата 152 пациентов. Кроме того, его должны были испытывать на пациентах в Польше, Чехии, Болгарии, Литве, Мексике, Венгрии, Колумбии и Великобритании. Производителем препарата SB4 были датская Biogen Idec Denmark manufacturing ApS, бельгийская Catalent Pharma Solutions и британская Fisher Clinical Services UK Limited, а спонсировала исследования южнокорейская Samsung Bioepis.
Напомним, Минобороны России в 2023 году выявило более 50 причастных к биолабораториям США на Украине. Системное расширение военных биопрограмм США создает угрозы России и другим странам, отметилит в ведомстве.