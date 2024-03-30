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В Анапе женщина сбила на электросамокате пенсионерку

Глава СК РФ поручил завести уголовное дело после наезда электросамоката на пенсионерку в Анапе.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после наезда электросамоката на пенсионерку в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

По словам пользователей в соцсетях, все произошло 28 марта. Местная жительница проезжала на электросамокате. В какой-то момент она не притормозила и сбила пожилую женщину, после чего скрылась. Тем временем пострадавшую пенсионерку с переломами доставили в больницу.

В настоящее время в СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводят процессуальную проверку.

«Председатель СК РФ А. И. Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А. К. Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СК РФ.