В Анапе женщина сбила на электросамокате пенсионерку

По словам пользователей в соцсетях, все произошло 28 марта. Местная жительница проезжала на электросамокате. В какой-то момент она не притормозила и сбила пожилую женщину, после чего скрылась. Тем временем пострадавшую пенсионерку с переломами доставили в больницу.