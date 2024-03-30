ЕС ограничил полёты авиакомпании, заявившей рейсы из Калининграда в Анталью и Стамбул

Издание Airways Magazine отмечает, что первой полёты на свою территорию запретила Финляндия. Местное авиационное агентство Traficom выявило нарушения европейского законодательства со стороны Southwind Airlines. По данным финских авиационных властей, контроль над компанией принадлежит не заявленным турецким физическим и юридическим лицам, а российским. Значительная часть персонала и парка Southwind Airlines арендовала у российской Nordwind Airlines.