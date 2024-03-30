ЕС ограничил полёты авиакомпании, заявившей рейсы из Калининграда в Анталью и Стамбул

Евросоюз закрыл своё воздушное пространство для Southwind Airlines. Авиакомпания заявляла рейсы из Калининграда в Анталью и Стамбул в весенне-летнем расписании.
Как сообщает РБК со ссылкой на турецкое издание Turizm Guncel, Брюссель ввёл ограничение в рамках регламента 833/2014, который связан с санкциями против России.
Издание Airways Magazine отмечает, что первой полёты на свою территорию запретила Финляндия. Местное авиационное агентство Traficom выявило нарушения европейского законодательства со стороны Southwind Airlines. По данным финских авиационных властей, контроль над компанией принадлежит не заявленным турецким физическим и юридическим лицам, а российским. Значительная часть персонала и парка Southwind Airlines арендовала у российской Nordwind Airlines.
По данным Flightradar24, авиакомпания уже летает по новым маршрутам. Борт из Стамбула в Минск вечером в пятницу, 29 марта, следовал через Россию. Время в пути выросло на 2−2,5 часа.
Ранее авиакомпания Southwind открыла продажу билетов из Калининграда в Стамбул. Регулярные рейсы планируют выполнять со второй половины мая. Также с 26 апреля должна начаться чартерная программа из Калининграда в Анталью.