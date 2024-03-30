Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция нашла нелегальное оружие и патроны в частном доме в Челябинской области

Житель поселка в Варненском районе хранил у себя дома нелегальную винтовку и патроны к ней.

В Челябинской области полицейские обнаружили нелегальное оружие и патроны в частном доме. Все это нашлось при обысках в гараже 60-летнего мужчины, в Варненском районе. По словам хозяина, он не собирался использовать ни оружие, ни боеприпасы.

При этом 139 патронов и винтовка хранились без документов. В итоге на мужчину завели уголовное дело. Известно, что за плечами у него уже есть судимость.

— Напоминаем, что каждый житель области, у которого незаконно хранятся оружие, имеет право сдать его в ближайший отдел полиции. При этом государство гарантирует освобождение от уголовной ответственности, а также денежное вознаграждение, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.