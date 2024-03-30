Полиция нашла нелегальное оружие и патроны в частном доме в Челябинской области

В Челябинской области полицейские обнаружили нелегальное оружие и патроны в частном доме. Все это нашлось при обысках в гараже 60-летнего мужчины, в Варненском районе. По словам хозяина, он не собирался использовать ни оружие, ни боеприпасы.
При этом 139 патронов и винтовка хранились без документов. В итоге на мужчину завели уголовное дело. Известно, что за плечами у него уже есть судимость.
— Напоминаем, что каждый житель области, у которого незаконно хранятся оружие, имеет право сдать его в ближайший отдел полиции. При этом государство гарантирует освобождение от уголовной ответственности, а также денежное вознаграждение, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.