В СК РФ отреагировали на сообщение об ударе электрошокером мальчика в Перми

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на сообщение об избиении и ударе электрошокером мальчика в Перми.
Он поручил провести проверку по этому случаю.
«В СМИ сообщается, что 27 марта трое школьников, находясь на детской площадке во дворе многоквартирного дома, избили мальчика, а также применили к нему электрошокер. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и доложить о её предварительных и окончательных результатах», — говорят в СУ СКР по Пермскому краю.
Ранее perm.aif.ru писал, что в соцсетях пермяки сообщили о пострадавшем на детской площадке на улице Стахановской мальчике. По словам очевидцев, ребёнка били электрошокером школьники. В полиции 28 марта perm.aif.ru рассказали, что проводится проверка.