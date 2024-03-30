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В СК РФ отреагировали на сообщение об ударе электрошокером мальчика в Перми

Ребёнок пострадал от издевательств со стороны других детей, сообщили очевидцы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на сообщение об избиении и ударе электрошокером мальчика в Перми.

Он поручил провести проверку по этому случаю.

«В СМИ сообщается, что 27 марта трое школьников, находясь на детской площадке во дворе многоквартирного дома, избили мальчика, а также применили к нему электрошокер. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и доложить о её предварительных и окончательных результатах», — говорят в СУ СКР по Пермскому краю.

Ранее perm.aif.ru писал, что в соцсетях пермяки сообщили о пострадавшем на детской площадке на улице Стахановской мальчике. По словам очевидцев, ребёнка били электрошокером школьники. В полиции 28 марта perm.aif.ru рассказали, что проводится проверка.

СК