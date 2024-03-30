В СК РФ отреагировали на сообщение об ударе электрошокером мальчика в Перми

«В СМИ сообщается, что 27 марта трое школьников, находясь на детской площадке во дворе многоквартирного дома, избили мальчика, а также применили к нему электрошокер. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и доложить о её предварительных и окончательных результатах», — говорят в СУ СКР по Пермскому краю.