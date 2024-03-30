Одноклассники похитили друга из Петербурга, который выиграл миллион на ставках

Школьник из Петербурга стал жертвой своих одноклассников после того, как похвастался им крупным выигрышем на ставках. Парень сорвал куш в миллион рублей, но вскоре его похитили и начали вымогать деньги. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел 27 марта на Васильевском острове.
— В полицию обратилась мать 15-летнего школьника, она рассказала, что вечером в подъезде его дома на парня напали двое неизвестных в балаклавах. Они силой затащили жертву в машину и включили запись, на которой сообщалось, что он должен перевести нападавшим деньги. Накануне школьник выиграл чуть больше миллиона рублей на спортивных ставках, — рассказал источник в правоохранительных органах.
Чтобы спастись парень перевел деньги на криптокошелек. Правда радость налетчиков длилась недолго. Мать школьника отменила операцию и вернула деньги. А полиция вскоре задержала двух одноклассников миллионера и их друга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.