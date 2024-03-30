Одноклассники похитили друга из Петербурга, который выиграл миллион на ставках

— В полицию обратилась мать 15-летнего школьника, она рассказала, что вечером в подъезде его дома на парня напали двое неизвестных в балаклавах. Они силой затащили жертву в машину и включили запись, на которой сообщалось, что он должен перевести нападавшим деньги. Накануне школьник выиграл чуть больше миллиона рублей на спортивных ставках, — рассказал источник в правоохранительных органах.