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В Казани арестовали подростка, который на авто протащил сотрудника ДПС по дороге

Ново-Савиновский суд Казани избрал меру пресечения для 16-летнего Аделя Хакимова, который вчера за рулем «жигулей» протащил по дороге сотрудника ДПС и сбросил его на отбойник.

Юношу обвиняют в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Следствие запросило для него арест на 2 месяца в СИЗО, до мая этого года, сославшись на то, что Хакимову грозит до 10 лет лишения свободы и он может попробовать скрыться.

«Скрываться не намерен», — сказал суду Адель Хакимов.

Адвокат подтвердил слова подсудимого и попросил оставить парня под домашним арестом, с родителями.

«Совершил преступление в силу своего возраста», — дополнил он.

До начала заседания мать подростка посетовала на работу СМИ и сообщила, что ее сын не был пьян.

«Что они пишут, пьяным он не был. Он прошел медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что мой сын был трезв», — сказала женщина.

Суд отправил Хакимова в СИЗО на два месяца. Там юноша будет дожидаться начала судебного следствия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, накануне, автоинспектор попытался остановить «Жигули» из-за сильной тонировки передних стекол. Когда сотрудник ДПС открыл пассажирскую дверь, водитель резко начал движение и протащил полицейского около 50 метров. Полицейский, которого подросток протащил по дороге, сейчас находится в больнице. У него перелом пяточной и ладьевидной костей, а также ушибы.

ГИБДД