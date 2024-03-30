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Минчанка перевела интернет-возлюбленному 26 тысяч рублей, а он пропал

Изначально мужчина попросил около 3 тысяч белорусских рублей на билет, но после его запросы стали расти.

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Жительница столицы перевела своему интернет-возлюбленному порядка 26 тысяч рублей, а тот перестал выходить на связь, рассказали представители УВД Московского района.

Пострадавшая 57-летняя женщина рассказала, что в январе текущего года познакомилась с иностранцем в одной из социальных сетей. Мужчина представился Стефаном и рассказал, что работает врачом в Сирии.

«Завязался виртуальный роман. Вскоре кавалер изъявил желание приехать в нашу страну, чтобы жениться на белоруске. Однако, чтобы встреча состоялась, нужно оплатить пошлину», — рассказали в УВД.

Женщина согласилась оказать помощь своему возлюбленному. По ее словам, изначально она перевела порядка 3 тысяч белорусских рублей. Именно столько, по словам «врача» стоил билет в Минск.

Позднее мужчина сообщил, что необходимо оплатить специальную пошлину, чтобы он мог приехать. На эти нужды женщина перевела ему еще около 23 тысяч белорусских рублей. После этого интернет-возлюбленный перестал выходить на связь, а женщина обратилась в милицию.

Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело за мошенничество.