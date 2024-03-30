Минчанка перевела интернет-возлюбленному 26 тысяч рублей, а он пропал

Позднее мужчина сообщил, что необходимо оплатить специальную пошлину, чтобы он мог приехать. На эти нужды женщина перевела ему еще около 23 тысяч белорусских рублей. После этого интернет-возлюбленный перестал выходить на связь, а женщина обратилась в милицию.