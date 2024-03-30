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Пожароопасный сезон стартует в Волгоградской области 1 апреля

Соответствующее постановление подписано губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Источник: Волгоградская правда

На официальном портале правовой информации Волгоградской области опубликовано постановление, согласно которому в регионе с 1 апреля 2024 года начинается пожароопасный сезон. Он продлится до 31 октября 2024-го.

Напомним, что на этот период действуют ограничения на посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и другое.

Подготовка к пожароопасному сезону в Волгоградской области традиционно стартует заблаговременно. Специалисты проводят регулярные учения, задействуют данные систем космического мониторинга, в муниципальные районы поступают новые единицы спецтехники. В регионе ведется комплексная работа по усилению противопожарной группировки и организации межрайонных специальных центров. Соответствующие задачи поставлены губернатором Андреем Бочаровым.

пожары
МЧС