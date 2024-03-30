В центре Самары рядом со школой обрушилось здание

Аварийное здание стояло заброшенным.
На месте ЧП в центре Самары, где около полудня рухнул фасад здания, пострадал припаркованный автомобиль. По предварительной информации в нем не было пассажиров. Корреспондент «КП-Самара» передает с места событий, что к счастью, ущерб от обрушения кажется на первый взгляд небольшим. У машины задет только передний бампер.
— Я не видел момент обрушения, но слышал грохот, — рассказывает местный житель по имени Роман. — Это историческое здание, но за ним уже много лет никто не следил, не удивительно, что оно пришло в такое состояние.
Под угрозой были дети.
По близости в рухнувшим зданием находится общеобразовательное учреждение. Здесь всегда много людей, в том числе детей. По счастливой случайности камни начали осыпаться утром в субботу, когда на центральной улице города не так многолюдно.
— Я здесь не живу, просто привезла ребенка в школу и поставила машину рядом с этим домом, — поделилась с «КП-Самара» Виктория. — Сработала сигнализация, я выбежала и увидела груду камней. Моей машине чудом повезло оказаться на пару метров подальше места обрушения. Раньше я слышала от людей, что им страшно ходить мимо этого дома, некоторые специально переходили улицу, чтобы не идти мимо него. Просто чудо, что никто не пострадал.
Охранник гимназии Александр — как раз один из тех, кто регулярно ходил мимо ветхого дома и давно опасался чего-то подобного.
— Идешь и слушаешь, не слышен ли треск, — вспоминает Александр. — еще год назад начали падать куски фасада и тогда натянули эту сетку. Но и сквозь нее кирпичи падали постоянно. А сегодня совсем стена рухнула.
Полиция перекрыла движение в районе обрушения, работают коммунальные службы.