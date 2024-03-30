В центре Самары рядом со школой обрушилось здание

— Я здесь не живу, просто привезла ребенка в школу и поставила машину рядом с этим домом, — поделилась с «КП-Самара» Виктория. — Сработала сигнализация, я выбежала и увидела груду камней. Моей машине чудом повезло оказаться на пару метров подальше места обрушения. Раньше я слышала от людей, что им страшно ходить мимо этого дома, некоторые специально переходили улицу, чтобы не идти мимо него. Просто чудо, что никто не пострадал.