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На Эльмаше мужчина скончался прямо на улице

В Екатеринбурге нашли тело мужчины, погибшего от эпилепсии.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в районе Эльмаш мужчина скончался прямо на улице. ЧП произошло 27 марта на улице Фронтовых бригад. Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент-Екатеринбург».

— Как нам объяснили, ему стало плохо, он упал из-за приступа эпилепсии. Пытались ему зубы засунуть ложку, чтобы язык не запал, — рассказал очевидец.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Следственный комитет Свердловской области. В ведомстве сообщили, что место происшествия осмотрели и опросили свидетелей.

— Тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти. при осмотре тела внешних признаков криминальной смерти нет, — рассказали в СК.

Сотрудникам полиции удалось оперативно установить личность погибшего мужчины. В МВД Свердловской области также подтвердили, что признаков криминала в данном случае не усматривается.

несчастный случай