На Эльмаше мужчина скончался прямо на улице

В Екатеринбурге в районе Эльмаш мужчина скончался прямо на улице. ЧП произошло 27 марта на улице Фронтовых бригад. Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент-Екатеринбург».
— Как нам объяснили, ему стало плохо, он упал из-за приступа эпилепсии. Пытались ему зубы засунуть ложку, чтобы язык не запал, — рассказал очевидец.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Следственный комитет Свердловской области. В ведомстве сообщили, что место происшествия осмотрели и опросили свидетелей.
— Тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти. при осмотре тела внешних признаков криминальной смерти нет, — рассказали в СК.
Сотрудникам полиции удалось оперативно установить личность погибшего мужчины. В МВД Свердловской области также подтвердили, что признаков криминала в данном случае не усматривается.