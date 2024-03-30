В кафе нидерландского Эде неизвестный захватил заложников

По данным De Telegraaf, мужчина вошел в кафе перед закрытием с оружием и взрывчаткой и угрожает взорвать здание. На место происшествия прибыли силовики и специалисты по взрывчатым веществам. Неизвестно, сколько конкретно человек находятся в заложниках, но местные СМИ сообщают, что их четверо или пятеро.
О требованиях захватчика пока информации нет. «Мы видим, есть много вопросов по поводу мотива (преступника.— “Ъ”). На данный момент нет никаких признаков того, что это теракт», — сказано в заявлении полиции, опубликованном в X.