В кафе нидерландского Эде неизвестный захватил заложников

По данным De Telegraaf, мужчина вошел в кафе перед закрытием с оружием и взрывчаткой и угрожает взорвать здание. На место происшествия прибыли силовики и специалисты по взрывчатым веществам. Неизвестно, сколько конкретно человек находятся в заложниках, но местные СМИ сообщают, что их четверо или пятеро.