Налоговая изъяла 111 бутылок нелегального алкоголя в дорогом ресторане Минска

В одном из заведений высокой кухни Минска в ходе проверки, осуществленной Управлением оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по столице, было изъято 111 бутылок импортных алкогольных напитков, на которые не было никаких документов, подтверждающих легальность приобретения.
Общая стоимость арестованного и изъятого алкоголя составила 21 972 белорусских рубля. В налоговой констатировали, что алкоголь не был контрафактным — на нем были белорусские акцизные марки.
— Просто владельцы ресторана почему-то для себя решили, что им проще купить алкоголь в частном порядке: в розничной торговле, за наличный расчет, — отметили налоговики.
Изъятый алкоголь нарушители уже потеряли, также им грозят существенные штрафы: на юрлицо — до 500 базовых величин (до 20000 рублей по состоянию на март-2024), на виновное физическое лицо — до 100 базовых (4000 белорусских рублей).