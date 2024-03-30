Налоговая изъяла 111 бутылок нелегального алкоголя в дорогом ресторане Минска

В одном из заведений высокой кухни Минска в ходе проверки, осуществленной Управлением оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по столице, было изъято 111 бутылок импортных алкогольных напитков, на которые не было никаких документов, подтверждающих легальность приобретения.