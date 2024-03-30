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Налоговая изъяла 111 бутылок нелегального алкоголя в дорогом ресторане Минска

В Минске налоговая изъяла из дорогого ресторана больше сотни нелегальных бутылок алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В одном из заведений высокой кухни Минска в ходе проверки, осуществленной Управлением оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по столице, было изъято 111 бутылок импортных алкогольных напитков, на которые не было никаких документов, подтверждающих легальность приобретения.

Общая стоимость арестованного и изъятого алкоголя составила 21 972 белорусских рубля. В налоговой констатировали, что алкоголь не был контрафактным — на нем были белорусские акцизные марки.

— Просто владельцы ресторана почему-то для себя решили, что им проще купить алкоголь в частном порядке: в розничной торговле, за наличный расчет, — отметили налоговики.

Изъятый алкоголь нарушители уже потеряли, также им грозят существенные штрафы: на юрлицо — до 500 базовых величин (до 20000 рублей по состоянию на март-2024), на виновное физическое лицо — до 100 базовых (4000 белорусских рублей).