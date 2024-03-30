В Темиртау объявлен режим ЧС: в городе частично нет воды

«Принимая во внимание все последствия сложившейся ситуации и руководствуясь нормами действующего законодательства, мною объявлен режим чрезвычайной ситуации. В рамках которой мы примем все необходимые меры, для того чтобы в кратчайшее время восстановить штатный режим подачи питьевой воды», — сказал аким в своем обращении.