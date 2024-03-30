В Воронеже пенсионерка отдала мошенникам 2,4 миллиона рублей

В середине января этого года 67-летней жительнице Воронежа позвонил лже-сотрудник Центробанка. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Он заверил пенсионерку, что мошенники пытаются получить доступ к ее сбережениям, а также уже оформили на нее потребительские кредиты. Более того, аферист пригрозил уголовной ответственностью якобы за разглашение банковской тайны. Мол, никому нельзя рассказывать про свою ситуацию.
В итоге женщина безропотно выполнила все указания — оформила кучу кредитов и перевела деньги на якобы безопасный счет. За два месяца он отдала мошенникам 2,4 миллиона рублей. Лишь к концу марта потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в правоохранительные органы.
Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области от действий мошенников пострадало 17 человек, у пятерых из них похитили деньги с банковских карт. Ущерб составил шесть миллионов рублей.