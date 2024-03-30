В Воронеже пенсионерка отдала мошенникам 2,4 миллиона рублей

В середине января этого года 67-летней жительнице Воронежа позвонил лже-сотрудник Центробанка. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Он заверил пенсионерку, что мошенники пытаются получить доступ к ее сбережениям, а также уже оформили на нее потребительские кредиты. Более того, аферист пригрозил уголовной ответственностью якобы за разглашение банковской тайны. Мол, никому нельзя рассказывать про свою ситуацию.