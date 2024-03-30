При крушении военного самолета Ил-76 в Иваново погибли два воронежских летчика

Речь идет о помощнике командира корабля военно-транспортного полка Дмитрии Блинове и бортинженере Георгии Левашове. Об этом сообщил воронежский губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в последние дни марта с летчиками простились родные и близкие. Уточняется, что Дмитрия Блинова похоронили на родине. У Георгия Левашова остались родители, брат, сестра и жена.
Лейтенанту Дмитрию Блинову было 23 года. Он родился в селе Воробьевка Воробьевского района. Учился в Бутурлиновке, в 2023 году окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.
Старшему лейтенанту Георгию Левашову было 28 лет. Он родился в Воронеже, учился в школе № 88, затем — в Воронежском государственном университете, после окончил Военно-воздушную академию. По словам губернатора, выполнял задачи «по обеспечению специальной военной операции».
«В момент трагедии 12 марта он [Георгий Левашов] готовил самолет к аварийной посадке, пытаясь спасти жизни пассажиров и воздушное судно, но дотянуть до полосы не удалось», — рассказал господин Гусев.
12 марта самолет Ил-76 МД Тверского 196-го военно-транспортного авиационного полка выполнял плановый полет из города Иваново в город Плесецк. При взлете произошел отказ силовой установки, один из двигателей начал разрушаться и загорелся. Экипаж до конца пытался посадить пылающую машину, но самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы и упал в районе аэродрома.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщал в своем Telegram-канале, что на борту находились 16 человек, из которых никто не выжил. В частности, речь идет о пяти летчиках Оренбургского 117-го военно-транспортного авиационного полка: Махмуде Габрдракипове, Дмитрии Блинове, Замире Усманове, Азате Сагидуллине и Евгении Иванченко.