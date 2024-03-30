При крушении военного самолета Ил-76 в Иваново погибли два воронежских летчика

12 марта самолет Ил-76 МД Тверского 196-го военно-транспортного авиационного полка выполнял плановый полет из города Иваново в город Плесецк. При взлете произошел отказ силовой установки, один из двигателей начал разрушаться и загорелся. Экипаж до конца пытался посадить пылающую машину, но самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы и упал в районе аэродрома.