Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Карпинска предупредили о возможном падении обломков ракеты

Жителей Карпинска (Свердловская область) предупредили о возможном падении обломков ракеты-носителя «Союз-2−1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П», запуск которой запланирован на 31 марта. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте городской администрации.

По данным администрации, падение составных частей космического корабля может произойти на территории Свердловской области и Пермского края.

«Администрация городского округа Карпинск информирует о запрете с 29 марта по 1 апреля нахождения населения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя: территория, ограниченная в 20 км севернее пос. Кытлым; в 10−12 км северо-западнее поселка Каквинские Печи; в 17 км западнее поселка Сосновка; в 4−5 км южнее границ заповедника “Денежкин камень” и в 2−3 км севернее Конжаковского горного массива», — сообщили в мэрии.

Подчеркивается, что при попадании обломков ракеты в нижние слои атмосферы возможен сильный грохот и свечение в воздухе.

космос