Жителей Карпинска предупредили о возможном падении обломков ракеты

«Администрация городского округа Карпинск информирует о запрете с 29 марта по 1 апреля нахождения населения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя: территория, ограниченная в 20 км севернее пос. Кытлым; в 10−12 км северо-западнее поселка Каквинские Печи; в 17 км западнее поселка Сосновка; в 4−5 км южнее границ заповедника “Денежкин камень” и в 2−3 км севернее Конжаковского горного массива», — сообщили в мэрии.