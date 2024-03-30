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Трое заложников в нидерланском Эде освобождены, операция продолжается

Полиция Нидерландов сообщила об освобождении троих заложников, удерживаемых неизвестным в кафе в городе Эде. В соцсети X полиция уточнила, что операция продолжается. Точное число заложников неизвестно. К произошедшему подключили переговорщика, пишет De Telegraaf.

Источник: AP 2023

Около 150 домов, находящихся в районе инцидента, эвакуировали. В полиции отметили, что нет признаков, указывающих на террористический характер захвата. Мотивы преступника им пока неизвестны. De Telegraaf пишет, что у захватчика могло быть оружие и взрывчатка. Представитель полиции сообщил NL Times, что не может подвердить, вооружен ли преступник.

Издание Nos пишет, что заложники захвачены в кафе Petticoat на Музейной площади в центре Эде. В заведении до четырех утра по местному времени проходила вечеринка с диджеем, пишет издание. Кафе занимает первый этаж здания и подвал.

По данным нидерландских СМИ, сообщение о захвате заложников поступило в полицию около 06:05 по местному времени. По данным Nos, на тот момент в заведении находились как минимум четыре человека — двое мужчин и двое женщин. Владелец кафе подтвердил De Telegraaf, что в заложниках находятся его сотрудники.