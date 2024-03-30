Трое заложников в нидерланском Эде освобождены, операция продолжается

Около 150 домов, находящихся в районе инцидента, эвакуировали. В полиции отметили, что нет признаков, указывающих на террористический характер захвата. Мотивы преступника им пока неизвестны. De Telegraaf пишет, что у захватчика могло быть оружие и взрывчатка. Представитель полиции сообщил NL Times, что не может подвердить, вооружен ли преступник.