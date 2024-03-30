Бастрыкин поручил возбудить дело по смертельному ДТП со скорой в Прикамье

Ранее perm.aif.ru писал, что авария с участием BMW и скорой произошла на улице Всеобуча в Соликамске 10 марта. Один человек погиб, ещё четыре пострадали. Водитель иномарки был пьян, сообщили в МВД. Сайту perm.aif.ru сын погибшего рассказал, что его отцу было 70 лет, он всю жизнь работал капитаном, был добрым человеком. Скорую ему вызвали из-за боли в груди.