Бастрыкин поручил возбудить дело по смертельному ДТП со скорой в Прикамье

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по смертельному ДТП со скорой в Прикамье, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
К председателю ведомства обратился сын мужчины, который погиб в аварии.
«В марте нетрезвый водитель легкового автомобиля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался уйти от погони сотрудников ДПС в Соликамске. Он допустил столкновение с машиной экстренной службы. От удара скорая перевернулась. Находившийся в ней пациент выпал на проезжую часть, где позже скончался», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
Пострадали и медики. У них диагностировали переломы конечностей. Было возбуждено уголовное дело. Но потерявший отца житель Прикамья выразил несогласие с квалификацией преступления. Он боится, что водитель-нарушитель избежит ответственности.
«Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — рассказали в следкоме.
Ранее perm.aif.ru писал, что авария с участием BMW и скорой произошла на улице Всеобуча в Соликамске 10 марта. Один человек погиб, ещё четыре пострадали. Водитель иномарки был пьян, сообщили в МВД. Сайту perm.aif.ru сын погибшего рассказал, что его отцу было 70 лет, он всю жизнь работал капитаном, был добрым человеком. Скорую ему вызвали из-за боли в груди.