В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме

В Дивногорске прокуратура организовала проверку в связи с пожаром, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Предварительно установлено, что 30 марта в частном доме по улице Западная в 17 часов вечера возник пожар. Во время тушения пожарные нашли тела женщины и двух мужчин.
Предварительна причина пожара — неосторожность при курении.
Прокуратура координирует деятельность правоохранительных органов, которые работают на месте. Надзорное ведомство выяснит точные причины произошедшего и при необходимости примет меры прокурорского реагирования.
Добавим, что о пожаре сообщили соседи.