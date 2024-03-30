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В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

В Дивногорске прокуратура организовала проверку в связи с пожаром, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Предварительно установлено, что 30 марта в частном доме по улице Западная в 17 часов вечера возник пожар. Во время тушения пожарные нашли тела женщины и двух мужчин.

Предварительна причина пожара — неосторожность при курении.

Прокуратура координирует деятельность правоохранительных органов, которые работают на месте. Надзорное ведомство выяснит точные причины произошедшего и при необходимости примет меры прокурорского реагирования.

Добавим, что о пожаре сообщили соседи.

пожары
несчастный случай