«Скоро будем передвигаться на лодке»: поселок под Аркаимом отрезало от цивилизации из-за паводка

В Челябинской области из-за паводка подтопило поселок Александровский неподалеку от Аркаима. По словам жителей, из берегов вышла река Большая Караганка. Это случается каждый год. Каждый год жителей буквально отрезает от цивилизации рекой, они привычно перегоняют автомобили на другой берег, чтобы пользоваться транспортом.
— Процедура ежегодная, так как это возможность оставаться в транспортной доступности. А обратно, в деревню, через реку, в сапогах. Пока. При повышении уровня воды — только с помощью лодки, — рассказал житель поселка Аркадий Шохин.
Сегодня утром пришедшая вода подмерзла, но днем ее уровень продолжил расти. Тем временем, в МЧС никаких обращений от жителей не поступало.
Кстати, из-за паводка на территории Казахстана пришлось закрыть пропускной пункт на границе с Челябинской области.