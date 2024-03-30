«Скоро будем передвигаться на лодке»: поселок под Аркаимом отрезало от цивилизации из-за паводка

В Челябинской области из-за паводка подтопило поселок Александровский неподалеку от Аркаима. По словам жителей, из берегов вышла река Большая Караганка. Это случается каждый год. Каждый год жителей буквально отрезает от цивилизации рекой, они привычно перегоняют автомобили на другой берег, чтобы пользоваться транспортом.