Подполье: российские войска ударили по аэродрому в Николаевской области

«В 13:50 были нанесены удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. Сегодня у аэродрома фиксировалась активность авиации, взлетал самолет, садился, опять взлетал. Сделал залп одной ракетой, сел, после чего прилетело. Точных данных о повреждении самолета нет, но после удара его не слышно, дым до сих пор идет с аэродрома», — сказал собеседник агентства.