Подполье: российские войска ударили по аэродрому в Николаевской области

«В 13:50 были нанесены удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. Сегодня у аэродрома фиксировалась активность авиации, взлетал самолет, садился, опять взлетал. Сделал залп одной ракетой, сел, после чего прилетело. Точных данных о повреждении самолета нет, но после удара его не слышно, дым до сих пор идет с аэродрома», — сказал собеседник агентства.
По данным подполья, еще один удар пришелся в 12:20 по военной части, расположенной в стороне Бугских высот под Вознесенском, — в трех местах поднялся темный дым.
«Под удар попал личный состав, скорые с сиренами понеслись в том направлении. Также уничтожена тяжелая техника, по некоторым данным, западные образцы», — отметил Лебедев.
Утром в субботу в Николаевской области объявляли воздушную тревогу.
О предыдущем ударе по Мартыновскому аэродрому Лебедев сообщил РИА Новости в конце прошлой недели. Тогда, по его словам, ВС России поразили два украинских Су-24, которые били по Севастополю.