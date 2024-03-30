«Мертвые души, вымогательство взятки»: В Петербурге арестовали главу муниципалитета

Главу муниципалитета, расположенного в Московском районе, Максима Разинкова задержали сегодня утром. Он обвиняется по двум статьям УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получении взятки». О первом обвинении было известно еще осенью прошлого года. Главу муниципалитета обвинили в фиктивном устройстве на работу женщины. Она несколько лет получала зарплату, но не появлялась в администрации. Наличие мертвой души вскрылось в ноябре 2023 года. Но тогда чиновника задерживать не стали. Все это время он ходил на работу. Второе обвинение касается подчиненного главы. Якобы чиновник требовал с него взятку в 40 тысяч рублей. Кроме того, подчиненный пожаловался силовикам, что глава заставлял его подписать заявление об увольнении с открытой датой.