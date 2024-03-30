«Мертвые души, вымогательство взятки»: В Петербурге арестовали главу муниципалитета

Московский районный суд отправил под арест главу муниципального образования «Звездное» Санкт-Петербурга Максима Разинкова. Как сообщили SPB.KP.RU в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, чиновника заключили под стражу на месяц.
— Назначена мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 мая, — уточнили в суде.
Главу муниципалитета, расположенного в Московском районе, Максима Разинкова задержали сегодня утром. Он обвиняется по двум статьям УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получении взятки». О первом обвинении было известно еще осенью прошлого года. Главу муниципалитета обвинили в фиктивном устройстве на работу женщины. Она несколько лет получала зарплату, но не появлялась в администрации. Наличие мертвой души вскрылось в ноябре 2023 года. Но тогда чиновника задерживать не стали. Все это время он ходил на работу. Второе обвинение касается подчиненного главы. Якобы чиновник требовал с него взятку в 40 тысяч рублей. Кроме того, подчиненный пожаловался силовикам, что глава заставлял его подписать заявление об увольнении с открытой датой.
Сам чиновник обвинения отрицает.
Максим Разинков избрался депутатом в совет МО «Звездное» еще в 2014 году. Спустя два года стал главой муниципалитета.