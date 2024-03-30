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ПВО сбила четвертый за сутки украинский дрон над Белгородской областью

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, говорится в сообщении Министерства обороны.

Источник: © РИА Новости

«Около 14:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Отмечается, это уже четвертый за сутки сбитый над регионом дрон. Первые безуспешные попытки атаковать украинские военные предприняли в районе 7:30 и 8:00, еще один беспилотник армии противника уничтожили около 14:00.

ВСУ ежедневно запускают БПЛА и обстреливают Белгородскую область. Так, накануне украинский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в Белгороде, один человек погиб, трое пострадали.

На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.