Полиция освободила всех заложников в кафе в Нидерландах

Как сообщает Nos, мужчина в балаклаве вышел с поднятыми руками, после чего ему приказали сесть на колени и снять пальто. Издание пишет, что перед этим из кафе вышел еще один человек, предположительно, четвертый заложник. В мэрии города Эде подтвердили, что «ситуация исчерпана».