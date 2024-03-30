Полиция освободила всех заложников в кафе в Нидерландах

Как сообщает Nos, мужчина в балаклаве вышел с поднятыми руками, после чего ему приказали сесть на колени и снять пальто. Издание пишет, что перед этим из кафе вышел еще один человек, предположительно, четвертый заложник. В мэрии города Эде подтвердили, что «ситуация исчерпана».
Нидерландская полиция ранее сообщала, что из заведения удалось освободить троих заложников. Nos писал, что в кафе удерживались двое мужчин и двое женщин. Владелец кафе подтвердил, что в заложниках находились его сотрудники. Об их состоянии не сообщается.
По данным СМИ, полиция получила сообщение о захвате заложников в 06:05 по местному времени. До четырех утра в заведении проходила вечеринка. De Telegraaf писала, что у захватчика было оружие и взрывчатка. Полиция эти данные не подтвердила. Мотивы мужчины неизвестны. В районе инцидента эвакуировали жителей 150 домов.