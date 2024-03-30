МО РФ сообщило о нанесении 58 ударов по украинским объектам за неделю

«С 23 по 30 марта текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами “Циркон” и аэробаллистическими ракетами “Кинжал”, а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре», — сообщили в ведомстве.