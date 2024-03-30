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МО РФ сообщило о нанесении 58 ударов по украинским объектам за неделю

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. ВС РФ за неделю нанесли 1 массированный и 57 высокоточных ударов по украинским объектам, в том числе гиперзвуковыми комплексами «Циркон» и «Кинжал». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«С 23 по 30 марта текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами “Циркон” и аэробаллистическими ракетами “Кинжал”, а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре», — сообщили в ведомстве.

Минобороны РФ отметили, что в результате ударов поражены украинские предприятия военно-промышленного комплекса, цеха производства безэкипажных катеров, центры принятия решений СБУ и вооруженных сил, базы горючего, арсеналы, объекты энергетики и противовоздушной обороны, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

Там подчеркнули, что все цели ударов достигнуты, назначенные объекты поражены.