МО РФ сообщило о нанесении 58 ударов по украинским объектам за неделю

«С 23 по 30 марта текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами “Циркон” и аэробаллистическими ракетами “Кинжал”, а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре», — сообщили в ведомстве.
Минобороны РФ отметили, что в результате ударов поражены украинские предприятия военно-промышленного комплекса, цеха производства безэкипажных катеров, центры принятия решений СБУ и вооруженных сил, базы горючего, арсеналы, объекты энергетики и противовоздушной обороны, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.
Там подчеркнули, что все цели ударов достигнуты, назначенные объекты поражены.