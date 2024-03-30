Российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородское, Уманское, Нетайлово, Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики.