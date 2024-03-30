Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю

По данным ведомства, на херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка Херсонской области.
«Противник потерял более 370 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых пять гаубиц М777 производства США», — говорится в сводке министерства за неделю.