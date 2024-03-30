Персонал и посетителей крупного ТРЦ эвакуировали в Екатеринбурге

«Сегодня в магазине нашего арендатора “ОБИ” был обнаружен оставленный пакет», — рассказали информагентству URA.RU в пресс-службе торгового центра. В «Мегу» прибыли кинолог и взрывотехник, посетителей и персонал «ОБИ» вывели из магазина.
В ходе обследования торгового зала выяснилось, что угрозы нет, в пакете находились чьи-то забытые вещи.
Магазин «Оби» и торговый центр работают в штатном режиме, отметили представители ТРЦ «Мега».
Как сообщалось ранее, 26 марта на Макаровском мосту на 28 минут остановилось движение трамваев. По данным телеграм-канал «Бандитский центр 18+», трамваи встали из-за лежащей на путях картонной коробки.