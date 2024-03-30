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Персонал и посетителей крупного ТРЦ эвакуировали в Екатеринбурге

30 марта в Екатеринбурге эвакуировали посетителей и персонал гипермаркета «ОБИ» в ТРЦ «Мега».

Источник: МК.RU Екатеринбург

«Сегодня в магазине нашего арендатора “ОБИ” был обнаружен оставленный пакет», — рассказали информагентству URA.RU в пресс-службе торгового центра. В «Мегу» прибыли кинолог и взрывотехник, посетителей и персонал «ОБИ» вывели из магазина.

В ходе обследования торгового зала выяснилось, что угрозы нет, в пакете находились чьи-то забытые вещи.

Магазин «Оби» и торговый центр работают в штатном режиме, отметили представители ТРЦ «Мега».

Как сообщалось ранее, 26 марта на Макаровском мосту на 28 минут остановилось движение трамваев. По данным телеграм-канал «Бандитский центр 18+», трамваи встали из-за лежащей на путях картонной коробки.

МЧС