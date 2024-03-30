Персонал и посетителей крупного ТРЦ эвакуировали в Екатеринбурге

«Сегодня в магазине нашего арендатора “ОБИ” был обнаружен оставленный пакет», — рассказали информагентству URA.RU в пресс-службе торгового центра. В «Мегу» прибыли кинолог и взрывотехник, посетителей и персонал «ОБИ» вывели из магазина.