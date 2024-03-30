Жук-полиграф уничтожил в Пермском крае 2,7 тысяч га леса

Уссурийский жук-полиграф продолжает атаковать деревья в Пермском крае. Эти вредные насекомые уничтожили пихты уже в нескольких районах Прикамья. Ярко-желтые пятна погибших пихт чаще всего можно увидеть вдоль автомобильных дорог: Пермь-Добрянка, Полазна-Чусовой, Пермь-Жебреи, Пермь-Бершеть.
Как сообщили «КП-Пермь» в краевом Министерстве природных ресурсов, общая площадь поврежденных насаждений уссурийским полиграфом в Прикамье составляет 2,7 тыс. га. Жук-вредитель уничтожает леса на территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кунгурского, Куединского, Лысьвенского, Осинского, Очерского, Октябрьского, Пермского, Чайковского и Чусовского лесничеств.
По данным ведомства, больше всего ослабленных, усыхающих и погибших деревьев наблюдается в Добрянском округе. Там площадь поврежденных участков превышает 1,6 тыс. га.
Специалисты говорят, что бороться с жуком-короедом не так-то просто. Самой эффективной мерой защиты считается проведение санитарных рубок и сжигание погибших деревьев.
— Санитарно-оздоровительные мероприятия в очагах уссурийского полиграфа назначены на площади 162,7 га. Сейчас санитарные рубки проведены в очагах карантинного вредителя на площади 50,2 га. Погибшие и поврежденные деревья вырубили на территории Добрянского лесничества — 36,8 га, Пермского лесничества — 2,4 га и Чайковского лесничества — 11 га, — рассказали в пресс-службе Минприроды.
Однако пока федеральные законы позволяют проводить санитарные рубки лишь на наиболее поврежденных лесных участках. А вот «единичные» вырубки ослабленных и только-только зараженных деревьев запрещены к рубке. Столкнувшись с такой проблемой, Пермский край вышел с инициативой внести необходимые коррективы в законодательство. Были направлены и рассмотрены предложения по изменению ряда приказов Минприроды России и других подзаконных актов в части защиты лесов.
— На сегодняшний день такой федеральный приказ еще не подписан. Планируется, что его действие вступит в законную силу с 1 сентября 2024 года, — пояснили в Минприроды.
Принятие законопроекта позволит назначать в рубку деревья всех категорий санитарного состояния, заселенных стволовыми вредителями. Но пока на 2024 год в соответствии с действующим законодательством санитарная рубка запланирована на площади 112,5 га. Работа по выявлению зараженных насаждений в Прикамье будет продолжена.
Напомним, впервые уссурийского полиграфа обнаружили Прикамье летом 2022 года. Сначала он захватил леса в Пермском и Добрянском округах, а затем и другие территории. Жуки атакуют здоровые пихты, прогрызая кору и откладывая под ней личинки. Вместе с этим там начинает распространяться фитопатогенный грибок. Такое дерево обречено. Окраска хвои рыжеет, деревья засыхают и погибают. Сперва вредитель размножается в ослабленных деревьях, постепенно переходя на здоровые.