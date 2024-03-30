Жук-полиграф уничтожил в Пермском крае 2,7 тысяч га леса

Однако пока федеральные законы позволяют проводить санитарные рубки лишь на наиболее поврежденных лесных участках. А вот «единичные» вырубки ослабленных и только-только зараженных деревьев запрещены к рубке. Столкнувшись с такой проблемой, Пермский край вышел с инициативой внести необходимые коррективы в законодательство. Были направлены и рассмотрены предложения по изменению ряда приказов Минприроды России и других подзаконных актов в части защиты лесов.