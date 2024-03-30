МВД: в Беларуси растет число интернет-мошенничеств

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет число интернет-мошенничеств, сообщили БЕЛТА в МВД.



«В нынешнем году заметно снижается количество хищений денег с банковских платежных карт, а мошеннических действий в интернете — увеличивается. Чаще всего потерпевшими от киберпреступлений становятся люди активного возраста, которые используют интернет для поиска информации, покупки товаров, получения банковских услуг. Существуют и отдельные схемы, нацеленные на более узкие категории граждан — пенсионеров или молодежь», — рассказали в МВД.



Онлайн-покупки всегда сопряжены с риском. Чтобы не быть обманутым, МВД советует обращать внимание на информационное наполнение виртуальных магазинов. Если работают не все вкладки или отсутствуют отзывы и контактные данные, то это веский повод отказаться от приобретения. Настоящие продавцы не настаивают на предоплате, для перевода денег предоставляют расчетный счет, а не реквизиты банковской карты. Предприниматели, которым нечего скрывать, соглашаются пообщаться по телефону и обсудить нюансы сделки.



Также распространены хищения с использованием социальных сетей. Мошенники создают аккаунты, накручивают подписчиков и за счет выставления низкой цены вызывают большой интерес пользователей. Получив предоплату от тех, кого удалось заманить в сети, удаляют страницу.



«Будьте бдительны и благоразумны, не дайте себя обмануть», — подытожили в МВД.