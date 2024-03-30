Пропавший на Кубани 10-летний мальчик погиб

В Мостовском районе завершены поиски пропавшего 10-летнего мальчика. Тело ребенка нашли в реке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, ребенок исчез днем 28 марта. Мальчик с расстройством аутистического спектра ушел из дома в поселке Псебай. Мама, увидев, что сын пропал, начала поиски. За помощью женщина обратилась в полицию и к волонтерам.
Мальчика искали больше двух суток. К поискам подключились полицейские, спасатели, казаки, волонтеры и неравнодушные жители. Более 260 человек прочесывали местность и изучали записи камер видеонаблюдения. Следователи завели уголовное дело о безвестном исчезновении несовершеннолетнего.
Поиски мальчика продолжились утром 30 марта. Спустя несколько часов волонтеры остановили их.
«В результате поисковых мероприятий в устье реки обнаружено тело мальчика без внешних признаков насильственной смерти. С целью установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время на месте происшествия работают следователь и криминалист. Правоохранители проводят следственные действия для установления всех обстоятельств гибели ребенка.