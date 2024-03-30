Оскорбивший Дмитрия Азарова малолетний мигрант выдворен вместе с матерью из РФ

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegtram-канале.
«Его (иностранца. — “Ъ-Волга”) вместе с матерью выдворили из страны», — говорится в сообщении.
Указанный иностранец является гражданином Таджикистана. Вместе с соотечественником он разместил в сети видео, в котором оскорбил Дмитрия Азарова и заявил о своей безнаказанности. Установлено, что они являются родными братьями 2009 и 2011 годов рождения.
До этого они неоднократно провоцировали конфликтные ситуации в Самаре. Старший брат был помещен в центр содержания для несовершеннолетних, так как является участником и одним из зачинщиков уличных драк с участием иностранцев.
В отношении них было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ. Однако позже оно было прекращено в связи с тем, что иностранцы не достигли 16-летнего возраста. При этом прокуратура внесла представление в адрес Дмитрия Азарова за ненадлежащую профилактическую работу с несовершеннолетними.