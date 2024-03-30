Оскорбивший Дмитрия Азарова малолетний мигрант выдворен вместе с матерью из РФ

В отношении них было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ. Однако позже оно было прекращено в связи с тем, что иностранцы не достигли 16-летнего возраста. При этом прокуратура внесла представление в адрес Дмитрия Азарова за ненадлежащую профилактическую работу с несовершеннолетними.